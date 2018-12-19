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Сирия: в Дамаске показали первый снятый на частные средства фильм

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Сирия: в Дамаске показали первый снятый на частные средства фильм

Дамаск, 19 декабря. В одном из кинотеатров столицы Сирии показали первый снятый на частные средства художественный фильм.

Ленту под названием «Путешественники войны» зрителям презентовал режиссер картины Джуд Саид. Фильм рассказывает о поездке группы пассажиров из Алеппо в разгар сирийского конфликта.

Как сообщает РИА Новости, картина ранее уже завоевала четыре награды на кинофестивале в Карфагене. На премьере «Путешественников войны» в Дамаске присутствовал также министр культуры Сирии, передает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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