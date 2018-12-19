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Стало известно, работники каких сфер будут попадать под сокращения в 2019 году

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Стало известно, работники каких сфер будут попадать под сокращения в 2019 году

Москва, 19 декабря. Проведенное порталом Rabota.ru исследование показало, что почти четверть российских работодателей (23%) собираются сократить штат сотрудников с начала 2019 года. 

Так, в основном сокращения коснутся работников продовольственной сферы, маркетинга и медиа. Компании, оказывающие услуги бизнесу, меньше всего подвержены сокращениями.

При этом 33% работодателей в начале следующего года планируют начать обучение своих сотрудников. Это касается компаний, предоставляющих услуги бизнесу, а также предприятий в IT и финансовой сфере. Работодатели из строительной сферы меньше всего готовы вкладываться в обучение персонала.

Исследование Rabota.ru также показало, что в новом году 25% работодателей пересмотрят ключевые показатели эффективности, а также введут новую систему премирования работников, передает издание «Российская газета». 

Автор: Тимур Румянцев
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