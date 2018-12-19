Стало известно, когда Украина получит первый транш нового кредита МВФ

Киев, 19 декабря. Министерство финансов Украины сообщило, когда страна получит первый транш одобренного Международным валютным фондом нового кредита.

Как следует из официального сообщения финансового ведомства, первый транш, размер которого составляет 1,4 миллиардов долларов, Украина планирует получить уже в этом году в срок до 25 декабря.

«Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 после обзора успехов Украины по выполнению условий меморандума», — уточнили в министерства финансов.

Как напоминает «Газета.ru», накануне совет директоров Международного валютного фонда утвердил соглашение о выделение нового кредита Украине в размере 3,9 миллиардов на срок в 14 месяцев.