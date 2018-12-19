Атомные подводные лодки «Ясень» превратили в ударные

Москва, 19 декабря. Атомные подводные лодки проекта «Ясень» превратились из противолодочных в ударные благодаря «акустически чистой» носовой оконечности и новым ракетным установкам.

Об изменениях привычной архитектуры субмарин «Российской газете» рассказал генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев. По словам Дорофеева, при переходе от строительства АПЛ третьего поколения к четвертому, серьезная работа была проведена по снижению уровня шума. Так, на кораблях проекта «Ясень» торпедные аппараты были перенесены из носовой оконечности, где они традиционно находились ранее. В результате нос подлодки стал «акустически чистым», что дало возможность разместить там крупногабаритные гидроакустические антенны.

Оснащение АПЛ «Ясень» новыми установками для пуска ракет позволило отчасти изменить и их целевое предназначение.

«Произошло превращение таких подводных лодок из преимущественно противолодочных в ударные. Это явилось результатом оснащения АПЛ четвертого поколения универсальными вертикальными пусковыми установками, которые позволяют применять ракетное оружие различного назначения», — рассказал Дорофеев.

Как пишет «Газета.ру», в ближайшие годы в рамках проекта «Ясень-М» на вооружение в РФ должно поступить шесть субмарин. В настоящее время заводские ходовые испытания проходит подводная лодка К-561 «Казань». В постройке находится еще пять АПЛ этого проекта: К-573 «Новосибирск», К-571 «Красноярск», К-564 «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». «Казань» должна вступить в строй в 2019 году, остальные лодки — в 2020 году