Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Названа самая богатая американская знаменитость

39
0 Оставить комментарий

Названа самая богатая американская знаменитость

Вашингтон, 19 декабря. Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых знаменитостей Соединенных Штатов.

Второй год подряд своеобразный топ знаменитых миллиардеров и миллионеров возглавляет голливудский кинорежиссер, сценарист, продюсер, монтажер и оператор Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,4 миллиардов долларов.

Названа самая богатая американская знаменитость

На втором месте со значительным отставанием другой разносторонне одаренный кинематографический деятель Стивен Спилберг, на счетах которого в общей сложности хранится 3,7 млрд долларов.

На третьем и четвертом местах рейтинга Forbes расположились еще два миллиардера — телеведущая Опра Уинфри (2,8 миллиардов) и баскетболист Майкл Джордан (1,7 млрд долларов).

Названа самая богатая американская знаменитость

Кроме того, в топ-10 также попали миллионеры модель Кайли Дженнер, рэперы Jay-Z и Diddy, шоумен Дэвид Копперфильд, гольфист Тайгер Вудс и автор детективных романов Джеймс Паттерсон.

Общее состояние десяти знаменитостей рейтинга от журнала Forbes составляет 18,7 миллиардов долларов, сообщают «Известия».

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.