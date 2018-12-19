Названа самая богатая американская знаменитость

Вашингтон, 19 декабря. Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых знаменитостей Соединенных Штатов.

Второй год подряд своеобразный топ знаменитых миллиардеров и миллионеров возглавляет голливудский кинорежиссер, сценарист, продюсер, монтажер и оператор Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,4 миллиардов долларов.

На втором месте со значительным отставанием другой разносторонне одаренный кинематографический деятель Стивен Спилберг, на счетах которого в общей сложности хранится 3,7 млрд долларов.

На третьем и четвертом местах рейтинга Forbes расположились еще два миллиардера — телеведущая Опра Уинфри (2,8 миллиардов) и баскетболист Майкл Джордан (1,7 млрд долларов).

Кроме того, в топ-10 также попали миллионеры модель Кайли Дженнер, рэперы Jay-Z и Diddy, шоумен Дэвид Копперфильд, гольфист Тайгер Вудс и автор детективных романов Джеймс Паттерсон.

Общее состояние десяти знаменитостей рейтинга от журнала Forbes составляет 18,7 миллиардов долларов, сообщают «Известия».