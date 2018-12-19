В Госдепе США заявили о подготовке нового пакета санкций против России

Вашингтон, 19 декабря. Второй пакет санкций против России, планируемый к введению из-за инцидента в Солсбери, рассматривается в Соединенных Штатах.

О санкционных планах США сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдепартаменте. Как заявил представитель Госдепа, санкции пока не анонсируются, но их продолжают рассматривать.

Напомним, первый пакет санкций вступил в силу 27 августа. Как пишет «Газета.ру», в сопроводительной записке к нему отмечалось, что из-за «применения химоружия в Солсбери» РФ не будет получать внешнюю помощь, оружие, финансирование экспорта товаров и технологии двойного назначения, которые могут быть использованы как в мирных, так и в военных целях.

Законодательством США предусматривается шесть вариантов санкций в рамках второго пакета и предписывается применить как минимум три из них. Речь идет о понижении уровня дипломатических отношений, запрете банкам Соединенных Штатов выдавать кредиты попавшей под санкции стране. Кроме того, может быть запрещен экспорт американскими компаниями товаров и технологий из этой страны, запрещен любой импорт, в том числе нефти и нефтепродуктов. Также возможно введение запрета на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны — это может напрямую коснуться «Аэрофлота».

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Британии обвинили в причастности к отравлению Москву, указав на то, что Скрипалей, по мнению британских спецслужб, отравили веществом «Новичок», которое якобы производится в РФ.