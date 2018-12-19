«Если россияне лучше поляков, то не надо идти в ЕС»: Корейба поспорил с Карасевым в эфире российского ТВ

Москва, 19 декабря. Польский политолог Якуб Корейба в прямом эфире передачи «Время покажет» на Первом канале рекомендовал Украине не идти в Европейский союз после того, как украинский эксперт Вадим Карасев отказался признать Россию «угнетателем», сравнивая ее с колониальными империями прошлых веков.

В эфире российского ТВ Корейба указал на то, что сам он был рожден, по его словам, в «советской колонии» (социалистической Польше. — прим. ФАН), которая раньше Киева вышла из данного статуса.

Карасев, в свою очередь, заявил, что «советскую империю» в классическом понимании нельзя назвать империей, подобной Британской – с угнетаемыми колониями и метрополией. По его словам, Украина скорее была нацией и имперообразующим государством.

Корейба возмутился словами оппонента, назвав собеседника «колониальным сержантом, который вписывается в нарратив оккупанта».

Как отметил Карасев, «классическая империя» на Украине началась с приходом Богдана Хмельницкого.

«А для чего? Потому что поляки угнетали украинцев дважды: по религиозному признаку и по социальному, — объяснил он. — А россияне – только по социальному, потому что вера была одна». «Ну, если россияне лучше поляков, то не надо идти в ЕС», — отреагировал польский политолог.

Далее Корейба продолжил спор, проводя аналогии между бывшими советскими социалистическими республиками и колониями империй прошлых веков, несмотря на аргументы украинского эксперта.

Напомним, ранее телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» осадила Карасева, предложившего «высушить» Крым для его возвращения.