США заявили о готовности работать с РФ в вопросе урегулирования в Сирии

Вашингтон, 19 декабря. Заместитель представителя государственного департамента Роберт Палладино заявил, что Вашингтон готов работать с Москвой в вопросе урегулирования в Сирии.

С заявлением на тему американский дипломат выступил на специально организованном брифинге, уточнив, что США придерживаются мнения о том, что единственный путь решения вопроса — политический процесс под эгидой ООН в Женеве.

«Мы продолжим быть вовлеченными в этот процесс вместе с ООН и с другими участниками, включая Россию, и мы продолжим поддерживать любые возможные усилия, чтобы этот процесс шел по политическому пути», — пояснил Палладино.

Дипломат также добавил, что рассчитывают на специального посланника международной организации в Сирийской Арабской Республике Стаффана де Мистуру, заключение которого по этому вопросу ждут в Вашингтоне, сообщают «Известия».