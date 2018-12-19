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США заявили о готовности работать с РФ в вопросе урегулирования в Сирии

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США заявили о готовности работать с РФ в вопросе урегулирования в Сирии

Вашингтон, 19 декабря. Заместитель представителя государственного департамента Роберт Палладино заявил, что Вашингтон готов работать с Москвой в вопросе урегулирования в Сирии.

С заявлением на тему американский дипломат выступил на специально организованном брифинге, уточнив, что США придерживаются мнения о том, что единственный путь решения вопроса — политический процесс под эгидой ООН в Женеве.

«Мы продолжим быть вовлеченными в этот процесс вместе с ООН и с другими участниками, включая Россию, и мы продолжим поддерживать любые возможные усилия, чтобы этот процесс шел по политическому пути», — пояснил Палладино.

Дипломат также добавил,  что рассчитывают на специального посланника международной организации в Сирийской Арабской Республике Стаффана де Мистуру, заключение которого по этому вопросу ждут в Вашингтоне, сообщают «Известия».

Автор: Константин Терехов
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