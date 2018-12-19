Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: более 18 тысяч человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

31
0 Оставить комментарий

Сирия: более 18 тысяч человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

Москва, 19 декабря. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин сообщил, что в САР продолжает действовать амнистия для лиц, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

По состоянию на 17 декабря было амнистировано 18 тысяч 115 человек в рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

Напомним, 9 октября президент Сирии издал указ о всеобщей амнистии, которая распространяется на всех уклонившихся от военной службы. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, это шаг в направлении национального примирения, в направлении создания условий, которые были бы приемлемы для тех беженцев, которые хотят вернуться в Сирию.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.