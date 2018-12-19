Сирия: более 18 тысяч человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

Москва, 19 декабря. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин сообщил, что в САР продолжает действовать амнистия для лиц, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

По состоянию на 17 декабря было амнистировано 18 тысяч 115 человек в рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

Напомним, 9 октября президент Сирии издал указ о всеобщей амнистии, которая распространяется на всех уклонившихся от военной службы. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, это шаг в направлении национального примирения, в направлении создания условий, которые были бы приемлемы для тех беженцев, которые хотят вернуться в Сирию.