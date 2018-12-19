Сравнившую пенсионера с животным чиновницу наказали в Камчатском крае

Петропавловск-Камчатский, 19 декабря. На Камчатке привлекли к дисциплинарной ответственности чиновницу, сравнившую с животным пенсионера, пришедшего с оружием к зданию правительства края.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, 19 ноября в Петропавловске-Камчатском был задержан 67-летний мужчина, который пришел с обрезом ружья к зданию администрации Камчатского края. Пенсионера быстро задержали сотрудники Росгвардии, которые изъяли у него охотничье ружье ИЖ-12 со спиленным стволом и прикладом, а также 6 патронов к нему. Не совсем адекватный старик был доставлен в местный психоневрологический диспансер, в отношении него было возбуждено два уголовных дела.

Позднее в соцсетях появилось видео, снятое из окна здания администрации. Внимание пользователей Сети привлек комментарий за кадром — некая женщина говорила, что с пенсионером нужно поступить как с животным и рекомендовала поразить его дротиком, «чтобы отрубился».

Через некоторое время в администрации Камчатского края сообщили, что распространившая видео женщина уволена, а судьбу «комментатора» решает комиссия по этике.

«Женщина, которая позволила некорректное высказывание, работает программистом в подведомственном краевому министерству финансов учреждении. По итогам заседания комиссии по соблюдению правил служебного поведения принято решение привлечь сотрудницу к дисциплинарной ответственности», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы правительства Камчатки.

Как пишет «Газета.ру», задержанный пенсионер является инвалидом третьей группы и недавно перенес инфаркт. По данным следствия, к зданию правительства он пришел, так как ему якобы угрожают убийством. Мужчина хотел попросить помощи у прокурора и угрожал покончить с собой.