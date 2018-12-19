Стало известно, где в Подмосковье самая дорогая земля

Москва, 19 декабря. Эксперты выяснили, где на территории Московской области находится самая дорогая земля.

Исследование на тему провели специалисты компании CBRE, результаты которого публикует Лента.ру. Как оказалось, самые дорогие земельные участки промышленного назначения в Подмосковье расположены в пятикилометровой зоне от МКАД.

Так предпринимателям, которые в этой зоне решили разместить свои склады и логистические комплексы, за один гектар в уходящем году приходилось платить как минимум 13 миллионов рублей.

При этом в эту стоимость не входит цена коммуникаций, которые предстоит провести бизнесу. Впрочем, это далеко не единственный фактор, который формирует окончательную смету.

«Это — форма участка, находится он на первой линии шоссе или нет, обременения и санитарные зоны. В результате мы получаем рынок, где цены на соседние площадки могут отличаться в разы», — заявил замдиректора CBRE Василий Григорьев.

В общей сложности, в поясе до пяти километров от МКАД стоимость одного гектара может достигать 92 миллионов рублей, сообщает RT.