Президент Ирака готовится к визиту в Сирию — СМИ

Дамаск, 19 декабря. Стало известно о том, что президент Ирака Бархам Салех готовится посетить Сирию в самое ближайшее время.

Такую информацию распространило РИА Новости со ссылкой на свой дипломатический источник. При этом визит иракского лидера в Дамаск может состояться буквально в обозримом будущем.

Впрочем, о точной дате визита президента Ирака в САР пока умалчивается, однако визит, если он точно состоится, будет первым с начала военных действий на территории Сирийской Арабской Республики.

Как напоминает RT, в минувшее воскресенье Дамаск посетил с официальным визитом президент Судана Омар аль-Башир, который стал первым из арабских лидеров с начала сирийского конфликта, который побывал в Сирии.