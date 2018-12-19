Эксперты рассказали о модных трендах уходящего года

Москва, 19 декабря. Представители журнала Vogue составили рейтинг самой модной одежды 2018 года, опросив около четырех миллионов пользователей Instagram.

Как показал опрос, в нынешнем году модники предпочитали спокойные, пастельные тона «кислотным». Впрочем, яркие вещи также пользовались спросом — речь идет о разноцветном комбинезоне от Versace, в котором «засветились» такие знаменитости, как Дуа Липа.

Еще один тренд уходящего года состоит в том, что для опрошенных пользователей Instagram удобная одежда была предпочтительнее изящной — так, респонденты голосовали за мешковатые парки Balenciaga в противовес подчеркивающим фигуру вещам от Maison Margiela.

Неожиданным поворотом стало голосование по поводу нижнего белья — 67% опрошенных заявили, что скорее не будут носить бюстгальтер вообще, нежели выберут открытую модель из осенней коллекции Loewe.

Как пишут «Известия», почти поровну разделились предпочтения в отношении шорт — укороченные лидируют в рейтинге с перевесом всего в один процент над удлиненными «велосипедными».