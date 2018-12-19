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В Совбезе РФ рассказали об образовании боевиками из Сирии анклавов в Африке

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В Совбезе РФ рассказали об образовании боевиками из Сирии анклавов в Африке

Москва, 19 декабря. Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов сообщил, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку, где образовались бандитские анклавы.

«После поражения в Сирии и Ираке наметился исход части боевиков в зону Сахеля и далее на юг, — сказал он. — Как следствие, на огромных территориях возникают бандитские анклавы под знаменами ИГИЛ1, «Аль-Каиды»1 и заявившей о своей лояльности игиловцам «Боко Харам», передает РИА Новости.

Отметим, что радикальная нигерийская исламистская организация «Боко харам» в мае 2014 года была внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций. Присягнув на верность ИГ1 в марте 2015 года, «Боко харам» сменила название на «Западноафриканскую провинцию «Исламского государства»1 

«Исламское государство», как и «Аль-Каида», признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Алексей Громов
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