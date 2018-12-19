«Пустое заявление»: эксперт отреагировал на слова Порошенко о членстве Украины в ЕС и НАТО

Киев, 19 декабря. Президент Украины Петр Порошенко объявил о своих планах подготовить страну к членству в Евросоюзе и НАТО уже в ближайшие пять лет. По мнению экспертов, эти заявления украинского президента не вызывают доверия ни у европейских лидеров, ни у самих украинцев.

«Мы должны подготовить страну за следующие 5 лет для того, чтобы она отвечала критериям членства в Европейском союзе и НАТО», — сказал Порошенко, выступая перед студентами в Тернополе.

Украинский президент заявил, что убежден в способности Украины «достичь мира», решить экономические проблемы и вступить в ЕС и НАТО.

По словам политолога Ивана Мезюхо, громкие заявления Порошенко являются абсолютно пустыми словами.

«Это абсолютно пустое заявление — как по содержанию, так и по эффекту. Я думаю, что украинские избиратели уже устали от обещаний президента. Большинство граждан страны прекрасно понимают, что ни в НАТО, ни в Евросоюзе в ближайшее время Украину не ждут», ― приводит его слова RT.

Эксперт напомнил, что перспективы вступления Украины в ЕС или НАТО минимальны: первый используют Украину как сырьевой придаток, а вторая – как военные полигон. Впрочем, это не помешает Североатлантическому альянсу разместить свои базы на территории Украины, отметил Мезюхо: для этого Киеву становиться членом НАТО необязательно. При этом в последние несколько лет Венгрия регулярно накладывает вето на проведение комиссий Украина—НАТО на уровне министров.

Завявления Порошенко не находят поддержки и у лидеров ЕС. В мае этого года глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что у Украины «ужасный имидж» в Европе и полное отсутствие перспектив получения членства в ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель ранее подчеркивала, что руководству союза понадобится как минимум десять лет только для того, чтобы принять решение о возможном членстве Украины.