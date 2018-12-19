В Британии анонсировали разработку стратегии против России

Лондон, 19 декабря. Власти Великобритании заявили, что намерены принять стратегию по противодействию «угрозе» со стороны России.

Лондон планирует создать особое подразделение в структуре Минобороны, в задачи которого будет входить отслеживание «угроз» со стороны враждебных государств, причем главным агрессором здесь называют Россию. Как отметил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, подобные меры не предпринимались со времен холодной войны.

Вновь созданное подразделение займется также вопросами боевой готовности Вооруженных сил Соединенного королевства. В британском оборонительном ведомстве подчеркивают, что уже усилили подготовку морской пехоты из-за активности подводных лодок РФ в северных широтах.

Напомним, подобное подразделение работало в министерстве обороны Британии в прошлом веке, но было расформировано в 80-х годах с приходом к власти в СССР Михаила Горбачева.

Гэвин Уильямсон, рассказывая о планах на ближайшее будущее, объявил также, что намерен уделить особое внимание модернизации британской армии и вопросам кибербезопасности. Как отметил министр, речь идет не только о противодействии угрозам в киберпространстве, но и об «атакующих кибероперациях».

Как сообщала ранее «Газета.ру», в октябре нынешнего года Минобороны Великобритании обнародовала доклад, согласно которому прогнозируется рост влияния России на международной арене — документ был призван помочь Лондону выработать новую оборонную стратегию.