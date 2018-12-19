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Экономика

Россия и Италия будут вместе реализовывать проекты на рынках третьих стран

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Россия и Италия будут вместе реализовывать проекты на рынках третьих стран

Москва, 19 декабря. Россия и Италия договорились вести совместную работу на рынках третьих стран с учетом сложения собственных компетенций. Об этом сообщает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам визита в Италию.

Российский министр совершил поездку в Италию, где встретился премьер-министром Джузеппе Конте, а также принял участие в заседании российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

«Мы в принципе договорились о том, чтобы работать на рынках третьих стран с учетом сложения собственных компетенций. Компетенций инфраструктурных, финансовых и индустриальных», ― приводит слова Мантурова RT.

Российский министр также высоко оценил позицию итальянский властей, выступающих за скорейшую отмену антироссийских санкций. Напомним, что министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези ранее выступил с призывом укреплять диалог с Россией, вопреки западным санкциям.

Автор: Антон Зарубин
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