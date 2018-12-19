«Уже роют канал без вас»: Скабеева осадила украинца, предложившего «высушить» Крым для его возвращения

Москва, 19 декабря. Киев собирается «возвращать» Крым путем создания полуострову проблем с водой, о чем в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил украинский эксперт Вадим Карасев. На это ему ответили тем, что Россия уже занимается строительством нового канала в Крыму.

Говоря о планах Киева в отношении российского полуострова, Карасев согласился с тем, что Соединенные Штаты используют как вопрос Крыма, так и саму Украину, чтобы «сбить устремления России в высшую лигу» государств.

Как отметил политолог, Киев готов на помощь любого государства, чтобы вернуть Крым. Таким образом, он признал, что независимая Украина согласна на роль разменной монеты в игре США против России.

«Нужно пользоваться помощью любых стран, если они помогают», — отметил политолог, имея в виду США и страны ЕС.

Ведущая Ольга Скабеева возразила, указав на то, что Североатлантический альянс официально заявил о неготовности НАТО воевать за Украину и помогать ей с возвращением полуострова Крым.

«Кто вам поможет вернуть Крым, кроме риторики?» — спросила телеведущая у гостя эфира.

Со стороны украинца последовал ответ, что украинские надежды на возвращение полуострова связаны с водной блокадой, которая, однако, даст результаты «не сразу». По его словам, для возвращения Крыма его следует «высушить». Он выразил мнение, что полуострову уже «не хватает воды», а до недавнего времени значительная часть пресной воды поступала на полуостров по каналу из Днепра с Украины.

Скабеева, в свою очередь, осадила украинца, напомнив, что РФ уже строит новый канал протяженностью 163 км, который обеспечит водой те части Крыма, где существует риск дефицита.

«Вы в самом деле высушили нам часть Крыма, но совсем забыли, что в 2021 году вода в Крыму будет. Роют канал, — подвела итог ведущая. — Без вас, уже официально».

Напомним, в марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел госпереворот. Новая власть в Киеве не признала потерю региона, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».