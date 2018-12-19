Американский беспилотник 11 часов летал вдоль российских границ

Москва, 19 декабря. Разведывательный беспилотник ВВС США совершил облет российской границы на северо-западе страны.

О продолжительном разведывательном полете американского беспилотника сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов. Как сообщается, стратегический летательный аппарат RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы на Сицилии и несколько часов вел разведку вдоль границы РФ в Калининградской области, переместившись позднее в район Псковской и Ленинградской областей.

По данным, которые приводит «ФедералПресс», параллельно с беспилотником ВВС США разведку у российских рубежей в районе Эстонии вел британский самолет RC-135W.

Также во вторник у российско-польской границы в Калининградской области был зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

Как отмечают эксперты, интенсивность авиаразведки у рубежей РФ, а также в районе российских баз в Сирии, значительно возросла в последнее время.