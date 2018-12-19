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Совладельца крупной рыболовной компании нашли мертвым в Москве

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Совладельца крупной рыболовной компании нашли мертвым в Москве

Москва, 19 декабря. Предприниматель Валерий Воробьев найден мертвым в российской столице.

Об обнаружении тела 72-летнего бизнесмена сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Воробьев был найден мертвым на улице маршала Бирюзова в Москве — по предварительным данным, смерть наступила в результате падения с 12 этажа.

Обстоятельства и причину смерти в данный момент устанавливают следственные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, Валерий Воробьев — известный камчатский предприниматель, один из создателей и совладельцев рыболовной компании «Акрос». Воробьев принимал активное участие и в политической жизни региона — так, с 2007 по 2011 год он являлся депутатом Законодательного собрания Камчатского края.

Автор: Виталий Рыжков
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