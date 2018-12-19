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Ученые назвали новую опасность фастфуда

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Ученые назвали новую опасность фастфуда

Манчестер, 19 декабря. Употребление фастфуда повышает риск развития депрессии, полагают ученые Городского университета Манчестера (Великобритания). Их выводы были опубликованы изданием MedicalXpress.

Изучив данные, полученные по итогам  11 исследований, в ходе которых изучалась связь между депрессией и употреблением пищи, вызывающей воспалительные процессы, ученые пришли к выводу, что фастфуд повышает риск развития депрессий на 40%. В исследовании участвовали около 100 тысяч добровольцев в возрасте от 16 до 72 лет.

Участники исследования заполнили опросники, чтобы ученые смогли наиболее полно определить их рацион питания. Кроме того, было установлено, есть ли добровольцев склонность к депрессии, а также симптомы психического расстройства, пишет «Ридус».

В итоге ученые установили, что те, кто регулярно есть фастфуд или пищу с высоким содержанием жиров и углеводов, чаще страдают от депрессии. Отмечается, что это не зависело от пола или возраста.

Автор: Антон Зарубин
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