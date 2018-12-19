«Мы не хотим невинных жертв»: глава ДНР обратился к ООН и ОБСЕ

Донецк, 19 декабря. Глава ДНР Денис Пушилин обратился с призывом к ООН и ОБСЕ не допустить широкомасштабных военных действий в Донбассе.

По словам Пушилина, украинские спецслужбы планируют устроить провокацию и обвинить в произошедшем силы ДНР, чтобы развязать себе руки и начать военные действия. Руководитель Донецкой народной республики считает, что это может быть диверсия на одном из опасных производств в районе линии соприкосновения в Донбассе.

По данным, полученным донецкой разведкой, Киев может пойти на использование боевого отравляющего вещества и объявить впоследствии, что оно было выпущено с территории ДНР — эта операция проходит под контролем представителей спецслужб США и Великобритании, целью которых является эскалация ситуации, подчеркнул Пушилин.

«Обращаемся к мировому сообществу с призывом не допустить развязывания широкомасштабных военных действий на Донбассе. Мы не хотим невинных жертв среди населения», — говорится в обращении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Как отмечает «Газета.ру», конечной целью провокаций СБУ может быть отмена запланированных на март следующего года выборов президента Украины.