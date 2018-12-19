Названы самые популярные музыкальные запросы 2018 года

Москва, 19 декабря. Самым популярным музыкальным запросом 2018 года стал трек Solo британского коллектива Clean Bandit и американской исполнительницы Деми Ловато. Такие данные приводит сервис Shazam, используемый для распознавания песен.

Как сообщается, за последний год чаще всего пользователи искали трек Solo, исполненный Clean Bandit и Деми Ловато. Этот запрос выполнили более девяти миллионов раз.

Второе место в списке занимает композиция Х Ники Джема и Джея Бальвина. Третье – песня One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы.

Кроме того, в первую десятку вошли следующие композиции: In My Mind литовского музыканта Dynoro и диджея Д’Агостино Джиджи, Perfect Эда Ширана, Leave A Light On Тома Уокера, Girls Like You группы Maroon 5 и рэперши Карди Би, Friends певицы Энн-Мари и продюсера Marshmello, Flames Дэвида Гетты и Сии, I Like It Карди Би, Джея Бальвина и певца Bad Bunny, пишет «Газета.ру».

Почти все композиции, вошедшие в список самых востребованных запросов, исполнены несколькими музыкантами. Лишь две из них являются самостоятельными композициями.