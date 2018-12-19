Пьяный Аршавин устроил ночные скачки в Петербурге после посещения стриптиз-клуба: ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 19 декабря. Российский футболист Андрей Аршавин устроил ночной променад в компании двух девушек. Спортсмен, недавно вернувшийся в Петербург из Казахстана, также прокатился на лошади. Федеральное агентство новостей публикует соответствующее видео.

По предварительным данным, после поездки на лошади спортсмен отказался платить три тысячи рублей за катание, и лишь дал «с барского плеча» всего тысячу рублей, сказав, что и за это ему должны быть благодарны.

Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», перед поездкой Аршавин посетил стриптиз-клуб, откуда и вышел с двумя девушками, предположительно, легкого поведения. Сам футболист, как известно, женат. В седле спортсмен держался не очень уверенно, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.