Настоятеля Киево-Печерской лавры хотят допросить в СБУ

Киев, 19 декабря. В Службе безопасности Украины сообщили, что планируют допросить настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла в качестве свидетеля по делу о «разжигании межрелигиозной розни».

О намерении спецслужб допросить митрополита Павла журналистам сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, по словам которой допрос может состояться «уже в ближайшие дни».

«Его планируют вызвать в качестве свидетеля в рамках уголовного производства по статье «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам», — рассказала Гитлянская.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что в доме настоятеля Киево-Печерской лавры был проведен обыск — в СБУ мотивировали его проведение расследованием все по тому же уголовному делу. Массовые обыски прошли также в кафедральных соборах, епархиальном управлении, храмах и домах священников в Житомирской области. В Украинской православной церкви сообщили, что собираются обжаловать действия спецслужбы в суде, а также привлечь внимание к происходящему международного сообщества.

Отметим, что митрополит Павел является одним из самых влиятельных противников автокефалии Украины и считает, что его преследуют по политическим мотивам, склоняя к «добровольному» объединению украинских православных, чего не смог добиться так называемый «объединительный собор».