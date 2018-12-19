Сатановский предложил три варианта ответа России на резолюцию ООН по Крыму

Москва, 19 декабря. Российский эксперт, востоковед и глава «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский предложил три возможных варианта ответа на украинскую резолюцию по Крыму, которую ранее поддержала ООН.

Эксперт указал, что позиция ООН относительно принадлежности Крымского полуострова является двойственной. В частности, ООН называет Крым «украинским», но при этом требует от России вернуть украинские корабли, которые были задержаны после украинской провокации и направлены в Крым.

«Если Крым – Россия, то зачем нам его отдавать?», ― поинтересовался Сатановский.

По мнению Сатановского, у Москвы есть три возможных варианта ответа. Первый – игнорировать ситуацию, придерживаясь протокола и напоминая о законности присоединения Крыма. Второй – подчиниться требования стран Запада. И третий – отреагировать в «непротокольной форме».

Сатановский сравнил поведение Западных стран с зудением комара, которого надо прихлопнуть, даже если он уже укусил.

«Западные страны тоже теряются, когда их посылаешь, поскольку не держат удар. Они привыкли, что их считают крутыми, так вот пусть отвыкнут», ― заявил эксперт.

По его словам, после того, как Украина разорвала договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, у Украины больше нет границ, признанных РФ. Это дает Москве возможность безо всяких последствий признать ЛНР и ДНР, считает Сатановский.

Напомним, что ранее Москва выразила свое сожаление в связи с принятием Генассамблеей ООН резолюции по Крыму. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что Крым вошел в состав России по итогам свободного голосования на всеобщем референдуме, где более 95% жителей поддержали присоединение к России.