Порошенко похвастался новым кредитом от МВФ

Киев, 19 декабря. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в МВФ одобрили предоставление Киеву финансовой помощи.

О решении совета директоров Международного валютного фонда Порошенко сообщил в своем Twitter.

«Совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов», — написал руководитель Украины.

Как сообщает «RT», Порошенко подчеркнул, что первый транш в размере 1,4 млдр долларов должен быть переведен в «ближайшее время». По его словам, решение, принятое МВФ, обеспечивает «стабильность прогресса» страны и «укрепляет устойчивость» Украины к внутренним и внешним вызовам.

«Решение Фонда является подтверждением признания нашего бесспорного прогресса в области макроэкономической стабилизации и успеха в проведении реформ», — считает Порошенко.

Напомним, за кредит МВФ уже приходится расплачиваться населению Украины. Обязательным условием предоставления кредита было повышение Киевом цен на газ для жителей страны, что и было сделано в ноябре нынешнего года.

Очередной транш Международного валютного фонда должен спасти Украину от экономического краха, но, как полагают эксперты, станет временной мерой, поскольку «постмайданному» правительству в Киеве в ближайшие два года предстоит выплатить 12 миллиардов долларов по внешнему госдолгу.