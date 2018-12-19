Появилось видео, как Лавров рассмеялся после вопроса о «вмешательстве» России в выборы в США

Москва, 19 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации рассмеялся в ответ на вопрос западного журналиста о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы. Веселая реакция главы МИД РФ попала на видео.

Глава российского дипломатического ведомства прибыл на межсирийскую встречу в Женеве. Помимо Лаврова, во Дворец наций также прибыли спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, министры иностранных дел Турции и Ирана. Сотрудник иностранного издания, который в числе прочих журналистов ожидал участников переговоров астанинскому формату по Сирии у дверей в комнату дипломатов, обратился к Лаврову с вопросом, касающимся темы «вмешательства» России в выборы в США.

«Господин министр, вы можете что-то сказать о вмешательстве в американские выборы?» — выкрикнул журналист.

Лавров рассмеялся в ответ и не стал останавливаться.

Видео, на котором можно увидеть, как иностранный журналист рассмешил Лаврова своим вопросом, опубликовал Пятый канал.

Отметим, что Лавров вряд ли он смог бы привнести какие-либо новые смыслы по теме «российского вмешательства», поскольку уже много раз отвечал на подобные вопросы.

«Коллегам на Западе, видимо, нечем заняться, кроме как «российским вмешательством», — сказал однажды глава МИД РФ, реагируя на очередные обвинения в адрес России, которые касались «вмешательства» в дела Каталонии.

Напомним, как заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, расследование «русских связей» в администрации Трампа и обвинения в адрес отечественных спецслужб представляет собой результат подковерной игры в Вашингтоне.