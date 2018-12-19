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Знаменитая американская актриса умерла в США

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Знаменитая американская актриса умерла в США

Лос-Анджелес, 19 декабря. Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл скончалась в этот понедельник в возрасте 75 лет из-из осложнений, вызванных сахарным диабетом. Об этом сообщает портал TMZ.

«Наша семья убита горем из-за смерти Пенни Маршалл. Пенни была сорванцом, любила спорт, решать всякие головоломки, мешать молоко с пепси и быть со своей семьей... Мы надеемся, что ее жизнь продолжает вдохновлять других проводить время с семьей, усердно работать и воплощать свои мечты в реальность», ― гласит заявление семьи покойной актрисы.

Сообщается, что актриса умерла в собственном доме на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе.

Известность к Маршалл пришла благодаря роли Лаверны в телесериале «Лаверна и Ширли», который выходил с 1976 по 1983 год. Сериал являлся спин-оффом к шоу «Счастливые дни», в котором снималась Синди Уильямс.

Автор: Антон Зарубин
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