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ЛНР потребует от Украины выдать тело российского добровольца, убитого во львовской тюрьме

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ЛНР потребует от Украины выдать тело российского добровольца, убитого во львовской тюрьме

Луганск, 19 декабря. Власти ЛНР в ходе встречи гуманитарной подгруппы в Минске потребуют от Украины вернуться на родину тело российского добровольца Валерия Иванова, сражавшегося на стороне Луганска и убитого во львовской тюрьме. Об этом сообщает представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

«Валерий Иванов, российский доброволец, был убит в львовской тюрьме. По нашим каналам мы получили информацию о том, что за несколько дней до смерти Валерий Иванов был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев», ― рассказала она.

По ее словам, она общалась с Ивановым по телефону еще несколько недель назад и «просила дожить до обмена пленными». В гибели российского добровольца Кобцева обвинила действующих украинских властей.

Представитель ЛНР добавила, что в эту среду в ходе встречи участников Контактной группы в Минске Луганск намерен потребовать от украинской стороны выдать тело убитого добровольца.

Автор: Антон Зарубин
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