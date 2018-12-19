Трамп запретил в США «скользящие приклады» для оружия

Вашингтон, 19 декабря. В США больше нельзя использовать «скользящие приклады» — модификации, которые значительно повышающие скорострельность полуавтоматического оружия, так как с сегодняшнего дня они вне закона. Соответствующий запрет ввела администрация американского президента Дональда Трампа.

«Сегодня утром исполняющий обязанности генпрокурора США подписал окончательное решение, согласно которому «скользящие приклады» незаконны», — заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, владельцы соответствующих устройств должны уничтожить их или сдать до 21 марта 2019 года, сообщает издание «Газета.ру».

Отметим, что 1 октября 2017 года во время стрельбы в Лас-Вегасе преступники использовали именно «скользящие приклады» — так называемые устройства «bump stock». Это был крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в истории Соединенных Штатов. Тогда были застрелены 59 человек, ранения получили более 500 человек.

Ранее опрос, проведенный Politico совместно с компанией Morning Consult, показал, что более половины американцев выступают за ужесточение законов по контролю над оружием после кровавой бойни в Лас-Вегасе.

Напомним, с лета 2019 года министерства и ведомства в США не смогут закупать для своих нужд ряд видов оборудования, выпущенного китайскими компаниями. Так, подписанный Трампом летом этого года закон об оборонном бюджете США предусматривает введение запрета на закупки для нужд ведомств и государственных структур телекоммуникационного и иного оборудования ZTE и Huawei и ряда других компаний из Китая.