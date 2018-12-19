Заслуженный артист России Олег Мартьянов скончался в Москве

Москва, 19 декабря. Заслуженный артист России Олег Мартьянов, игравший на сцене Малого театра, скончался в этот вторник в возрасте 66 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«18 декабря на 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов. Коллектив Малого театра приносит свои соболезнования родным и близким артиста», ― говорится в сообщении.

Мартьянов является выпускником Высшего театрального училища им. М.С.Щепкина. В1973 году он вошел в состав труппы Государственного академического Малого театра, где выступал до самой смерти.

Актер отметился 70 различными работами, включая центральный роли в серии спектаклей по русской классике. Также он играл в спектаклях по книгам Толстого, Салтыкова-Щедрина, Грибоедова, Фонвизина и многих других. Помимо этого, Мартьянов участвовал в записи множестве аудиокниг.