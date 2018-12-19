В Эстонии хотят сделать четырех российских политиков персонами нон грата

Таллин, 19 декабря. Три депутата эстонского парламента выступили с инициативой запретить въезд в Эстонию и страны Шенгенского соглашения четырем гражданам России, которые якобы являются причастными к инциденту в Керченском проливе. Соответствующее предложение было направлено в парламент Эстонии.

«Мы трое являемся членами Рийгикогу, которым было отказано во въезде в Российскую Федерацию. Я думаю, что мы имеем полное право, учитывая эти события, ответить тем же самым», ― заявил один из авторов инициативы Андрес Херкель.

Эстонские депутаты предлагают запретить въезд в ЕС главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву, председателю комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексею Пушкову, начальнику пограничной службы ФСБ генералу Владимиру Кулишову и начальнику пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмиралу Сергею Станкевичу. По мнению эстонских депутатов, вышеперечисленные лица якобы «поощряют и активно поддерживают агрессию против украинских баз в Керченском проливе».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения российских территориальных вод в Черном море и были задержаны. 24 украинских военнослужащих, среди которых были сотрудники СБУ, арестованы на два месяца по обвинению в нарушение госграницы.