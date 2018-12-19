В МИД РФ объяснили, почему невозможна демонстрация США ракеты 9М729
Москва, 19 декабря. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что демонстрация ракеты 9М729 американцам стала бы проявлением «повышенной транспарентности».
«Что же касается демонстрации ракеты, то здесь есть несколько аспектов, — отметил российский дипломат в интервью газете «Коммерсантъ». — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от нас этого не требует».
Как заявил Рябков, инспекционный режим по ДРСМД был подогнан под задачи уничтожения конкретных вооружений.
Он также напомнил, что ликвидация оружия, запрещенного в рамках ДРСМД, завершилась еще в 2000 году.
Напомним, накануне Рябков заявил, что США по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердили российской стороне, что решение выйти из ДРСМД является окончательным.
Ранее политолог Александр Асафов в интервью RT сообщил, что выгода американской стороны от выхода из ДРСМД незначительна. Американский президент Дональд Трамп, по словам эксперта, выходом из договора не ставит мир на грань третьей мировой войны.