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Утраченный портрет Пушкина нашли под картиной Петрова-Водкина

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Утраченный портрет Пушкина нашли под картиной Петрова-Водкина

Санкт-Петербург, 19 декабря. Под верхним слоем картины художника Кузьмы Петров-Водкина «Колхозницы» был обнаружен считавшийся утраченным портрет поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Русского музея.

«Уникальная новость из отдела технологических исследований… Под произведением Петрова-Водкина «Колхозницы». Эскиз. 1937-1939 был обнаружен ранее написанный портрет А.С. Пушкина. Относится к 1930-м годам», ― отмечается в сообщении пресс-службы музея.

Как рассказал заведующий отделом технологических исследований Русского музея Сергей Сирро, очертания другой картины видны под «Колхозницами» даже невооруженным глазом, однако чтобы установить, кто именно изображен  под верхним слоем, экспертам понадобилась специальная аппаратура.

По слова Сирро, ранее считалось, что Петрова-Водкина не удовлетворил написанный им портрет Пушкина и художник его уничтожил. Более восьмидесяти лет работа считалась безвозвратно утраченной.

 

Автор: Антон Зарубин
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