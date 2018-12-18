«Самая бедная страна региона и континента»: Тимошенко рассказала о реальном положении Украины

Киев, 18 декабря. Украина официально признана самой бедной страной как региона, так и всего континента. Об этом рассказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В своем посте в Facebook она написала, что только за последний год по официальным данным украинского МИД страну покинули более одного миллиона украинцев. Еще около трех миллионов готовы выехать в ближайшее время. Реальное положение Украины, по словам Тимошенко, весьма неприглядное.

«Доходы ниже среднего уровня имеют 58,7% населения Украины, 30,5% — доходы ниже реального прожиточного минимума. Мы официально самая бедная страна региона и континента», ― написала она.

Причиной катастрофической миграции, вызвавшей столь явное падение украинской экономики, по словам Тимошенко, является отсутствие перспектив для большинства жителей Украины в их собственной стране. Отметив, что подобная ситуация является откровенной угрозой национальной безопасности Украины, Тимошенко напомнила, что власти страны должны принять все меры, чтобы дать украинцами альтернативу.

«Побег из страны, где у людей нет ни нормальных зарплат, ни пенсий, ни социальных гарантий, ни перспектив на будущее», ― прокомментировала Тимошенко мотивы украинцев, покидающих свою страну.

Ранее Национальный банк Украины опубликовал данные, из которых следует, что доходы населения страны за последние пять лет сократились на 18%. Кроме того, значительно выросло число украинцев, живущих за чертой бедности. Эти данные косвенно подтвердил и бывший президент страны Леонид Кравчук, который признал, что кризис на Украине охватил экономику, политику и социальную сферу.