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Депутат Рады призвала экс-президентов Украины помочь спасти нацию от вымирания

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Депутат Рады призвала экс-президентов Украины помочь спасти нацию от вымирания

Киев, 18 декабря. Бывшие президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кравчук должны спасти украинскую нацию от вымирания. С призывом о помощи к экс-лидерам страны обратилась депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец.

Она пожаловалась на то, что нынешние президент и премьер-министр страны никак не реагируют на ее призывы создать отдельную группу по сохранению человеческого потенциала при кабинете министров. 

«Единственное, что интересует эту власть, — это следующие выборы», — сказала Богомолец во время выступления на форуме «Трансформация Украины», ее слова цитирует телеканал «112 Украина».

До тех пор, пока в государстве не произойдет смена политических элит, у украинского народа нет шансов на выживание, подчеркнула депутат. Если не изменить государственную политику, шансов сохранить украинскую нацию нет, отметила она.

«Я рассчитываю на нашу совместную реакцию и на поддержку всех вас, бывших президентов Украины и представителей этого форума», — сказала депутат Рады из партии Порошенко и попросила Кравчука и Ющенко поддержать ее Стратегию сохранения человеческого потенциала.

Она выразила уверенность в том, что благодаря этой Стратегии будет предотвращено вымирание украинцев.

Напомним, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной региона и континента. Она обратила внимание на то, что по официальным данным украинского министерства иностранных дел страну покинули более одного миллиона украинцев. Отсутствие перспектив для большинства жителей Украины в их собственной стране, по ее словам, и стало причиной катастрофической миграции.

Автор: Алексей Громов
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