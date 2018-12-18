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«Скончался в карцере от побоев»: в ЛНР заявили о гибели российского добровольца в тюрьме во Львове

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«Скончался в карцере от побоев»: в ЛНР заявили о гибели российского добровольца в тюрьме во Львове

Луганск, 18 декабря. Во львовской тюрьме скончался принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне ЛНР российский доброволец Валерий Иванов.

«Валерий Иванов, российский доброволец, был убит во львовской тюрьме», — рассказала журналистам представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

По ее словам, несколько недель назад она общалась с Ивановым по телефону. Как утверждает Кобцева, россиянин  скончался в карцере от побоев.

Представитель ЛНР отметила, что фамилия Иванова была вычеркнута из списка пленных, подлежащих обмену, представителем Киева в гуманитарной подгруппе по указанию украинского президента Петра Порошенко, передает РИА Новости.

В апреле 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании ДНР и ЛНР. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов. Власти Украины постоянно обвиняют РФ в участии в вооруженном конфликте в Донбассе, однако участие Москвы в нем ограничивается только тем, что она выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса. Российская сторона до сих пор призывает Киев и республики Донбасса к прямому диалогу. 

Автор: Тимур Румянцев
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