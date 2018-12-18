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Россия обладает возможностями для отпора любому агрессору ― Рябков

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Россия обладает возможностями для отпора любому агрессору ― Рябков

Москва, 18 декабря. Россия обладает всем возможностями, чтобы дать отпор любому агрессору, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, в последние годы Москва уделяла много внимания совершенствованию и расширению оборонных возможностей страны.

«Могу лишь еще раз подтвердить то, что неоднократно говорилось нами на разных уровнях: Россия никому не угрожает, но имеет все необходимые силы и средства, чтобы дать отпор любому агрессору», ― приводит его слова газета «Коммерсант».

Рябков отметил, что в случае выхода США из Договора РСМД, Россия не станет игнорировать развертывание американских ракетных комплексов, представляющих угрозу как РФ, так и ее союзникам. По словам российского дипломата, у России есть все необходимое, чтобы обеспечить собственную безопасность без нарушения обязательств по действующим международным договорам.

Автор: Антон Зарубин
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