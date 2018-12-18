Цена на нефть Brent опустилась ниже $57 за баррель впервые за год

Москва, 18 декабря. Данные торгов свидетельствуют о том, что впервые с 20 октября 2017 года цена на нефть марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель.

На лондонской бирже ICE Futures к 19.37 по московскому времени цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась до 57,18 долларов за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI по состоянию на 19.24 по московскому времени снижалась на 5,6% до 47,41 долларов за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия обеспечена нефтью еще как минимум на 23-25 лет при сегодняшних объемах добычи.