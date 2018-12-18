Стало известно, кто займет место Маккейна в сенате США

Вашингтон, 18 декабря. Место покойного сенатора от штата Аризона Джона Маккейна в конгрессе США займет пилот ВВС с 26-летним стажем Марта Максалли. Об этом сообщает губернатор Аризоны Даг Дьюси.

«Марта прослужила в вооруженных силах 26 лет, шесть раз перебрасывалась на Ближний Восток и в Афганистан, стала первой женщиной-летчиком, участвовавшей в боевых действиях и командовавшей подразделением в бою. На протяжении последних четырех лет она представляла Южную Аризону в Конгрессе», ― гласит заявление губернатора штата.

В ходе промежуточных выборов в ноябре Максалли проиграла своему оппоненту из Демократической партии Кирстен Синема в борьбе за место в верхней палате Конгреса США. Таким образом, впервые с 1976 года демократам удалось победить в Аризоне.

После смерти сенатора Маккейна, его должность временно занимал член верхней палаты Конгресса США от Аризоны Джон Кайл. Он уходит в отставку 31 декабря; его место достанется Максалли.