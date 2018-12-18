США окончательно решили выйти из ДРСМД — МИД РФ

Москва, 18 декабря. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердили российской стороне, что решение выйти из Договора РСМД является окончательным.

Как заявил замглавы МИД РФ в интервью газете «Коммерсантъ», «по двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу».

Дипломат отметил, что Вашингтон не скрывал, что все дело «в желании американцев в целом избавиться от неудобных для них договорных запретов», а не столько в проблемах между двумя государствами.

Согласно оценке американцев, ДРСМД ограничивает военные возможности Штатов в проекции на государства, которые представляют в глазах США угрозу американским интересам и имеют арсеналы наземных ракет средней и меньшей дальности. Прежде всего, это такие страны, как КНДР, Иран и Китай, добавил Рябков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае выхода США из ДРСМД РФ примет дополнительные меры по укреплению своей безопасности. Как отметил глава российского государства, Россия будет вынуждена создать комплексную систему обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет наземного базирования.