Сенатор призвал конгресс США к действиям после отчета о «российском вмешательстве»

Вашингтон, 18 декабря. Член комитета Сената США по разведке Марк Уорнер, представляющий демократическую партию, заявил, что последний отчет о масштабах и тактике «российского вмешательства» в выборы в США должен побудить конгресс к действиям. Его заявление было опубликовано в этот вторник.

Новый отчет о якобы имевшем место «вмешательстве России» в выборы президента США в 2016 году был опубликован комитетом по разведке Сената. По словам Уорнера, последствия так называемого «вмешательства» оказались «намного масштабнее», чем можно было представить.

«Это должно послужить сигналом тревоги для всех нас, что никто из нас не застрахован от этой угрозы, и настало время серьезно подойти к решению этой проблемы», ― говорится в опубликованном заявлении Уорнера.

Он добавил, что рассчитывает на реакцию конгресса США, которая проявится в новых законодательных действиях и, предположительно, санкциях.

Напомним, с 2017 года в США расследуется дело о так называемом «российском вмешательстве». Обвинения по данному делу предъявлены трем компаниям и 33 лицам. Из бюджета страны выделили более 25 млн долларов на проведение следственных действий.