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Сирия: боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли районы Латакии, Хамы и Алеппо

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Сирия: боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли районы Латакии, Хамы и Алеппо

Москва, 18 декабря. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток были зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Сандран, Сафсафа, Бейт-Букман, Мамухия и высот Телль-Метвази в провинции Латакия, населенных пунктов Зеллакият, Брайдидж, Телль-Базам, Зор-Махрука провинции Хама, а также районов Суккари, Захабия и научно-исследовательского центра в городе Алеппо.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1) с сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Тимур Румянцев
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