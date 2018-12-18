США проигнорировали предложение обсудить ДРСМД на уровне военных — МИД РФ

Москва, 18 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не получила ответа США на предложение обсудить разногласия по условиям соблюдения ДРСМД на уровне военных.

Отвечая на вопрос о том, получен ли ответ от американской стороны, российский дипломат в интервью газете «Коммерсант» сказал: «Нет, насколько мне известно, ответ так и не получен».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Меттису обсудить разногласия России и США по условиям соблюдения ДРСМД. Ответа так и не последовало, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

У Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами, сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Россия строго соблюдает свои обязательства по договору.