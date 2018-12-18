Трамп продлил действие указа о санкциях против сына Чайки

Вашингтон, 18 декабря. Власти США продлили действие санкций в отношении сына генерального прокурора России Юрия Чайки Артема, а также дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Причиной стал так называемый «закон Магнитского», сообщается в письме американского президента Дональда Трампа к членам конгресса США.

«Я направил в федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление, которое объявляет, что особые меры в стране, упомянутые в правительственном распоряжении N13818 от 20 декабря 2017 года, должны быть продолжены на срок далее, чем 20 декабря 2018 года», ―приводит пресс-служба Белого дома текст письма Трампа.

Отметим, что речь идет об указе президента США от прошлого года, согласно которому Вашингтон ввел санкции в рамках «акта Магнитского» в отношении отдельных лиц, среди которых – Юрий Чайка и Гульнара Каримова.

Напомним, спорный акт был принят администрацией США в конце 2012 года. Согласно документу, в отношении некоторых подозреваемых в нарушении прав человека россиян были введены персональные санкции. В России в ответ неоднократно призывали Белый дом не политизировать «дело Магнитского».