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Парламент Севастополя выразил недоверие замгубернатора

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Парламент Севастополя выразил недоверие замгубернатора

Севастополь, 18 декабря. Законодательное собрание Севастополя выразило недоверие вице-губернатору, председателю областного правительства Илье Пономареву. За такое решение проголосовали 13 депутатов.

По словам вице-спикера Александра Кулагина основаниями для такого решения стали недостоверные бюджетные показатели, нарушения законодательства в сфере учета, а также ухудшение ситуации в сфере экономики и многое другое.

Кулагин также подчеркнул, что во время работы Пономарева были выявлены провалы в программе развития Крыма и Севастополя.

«Его работа и организация деятельности подведомственных органов власти недостаточно эффективна», — подчеркнул вице-спикер Законодательного собрания Севастополя, сообщает ForPost.

Напомним, Илья Понамарев занимает должность замгубернатора Севастополя с сентября 2016 года.

 

Автор: Денис Коробейников
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