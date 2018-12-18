Парламент Севастополя выразил недоверие замгубернатора

Севастополь, 18 декабря. Законодательное собрание Севастополя выразило недоверие вице-губернатору, председателю областного правительства Илье Пономареву. За такое решение проголосовали 13 депутатов.

По словам вице-спикера Александра Кулагина основаниями для такого решения стали недостоверные бюджетные показатели, нарушения законодательства в сфере учета, а также ухудшение ситуации в сфере экономики и многое другое.

Кулагин также подчеркнул, что во время работы Пономарева были выявлены провалы в программе развития Крыма и Севастополя.

«Его работа и организация деятельности подведомственных органов власти недостаточно эффективна», — подчеркнул вице-спикер Законодательного собрания Севастополя, сообщает ForPost.

Напомним, Илья Понамарев занимает должность замгубернатора Севастополя с сентября 2016 года.