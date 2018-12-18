Главе погранслужбы ФСБ хотят закрыть въезд в Эстонию из-за иницидента в Керченском проливе

Таллин, 18 декабря. Депутаты эстонского парламента предложили закрыть въезд на территорию стран Шенгенского договора четверым российским политикам в связи с инцидентом с украинскими кораблями в Керченском проливе.

По мнению троих эстонских парламентариев, к ситуации причастны четыре россиянина.

«Мы трое являемся членами Рийгикогу, которым было отказано во въезде в Российскую Федерацию, — заявил один из авторов инициативы Андреса Херкель. — Я думаю, что мы имеем полное право, учитывая эти события, ответить тем же самым».

Запрет на въезд может коснуться главы погранслужбы ФСБ генерала Владимиру Кулишову, начальника погрануправления Крыма Севастополя контр-адмирала Сергея Станкевича, главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и председателя комиссии по информационной политике Совфеда Алексея Пушкова. По мнению эстонских депутатов они якобы «поощряют и активно поддерживают агрессию против украинских баз в Керченском проливе». Присутствие россиян на территории Эстонии депутат назвал «нежелательным».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ в Керченском проливе, и проигнорировав требования российских пограничников остановиться, совершали опасные действия. Для остановки кораблей пришлось применить оружие, в результате чего легкие ранения получили трое украинских моряков. Нарушившие границу корабли ВМСУ были арестованы и доставлены в Керчь. По факту нарушения госграницы РФ возбудили уголовное дело. В России действия Киева назвали провокацией.

