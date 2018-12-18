Пушилин заявил о готовящихся диверсиях на экологически опасных объектах ДНР

Донецк, 18 декабря. Разведслужбы ДНР получили подтверждения того, что Украина готовит масштабную диверсию на экологически опасных объектах Донбасса. Об этом сообщает руководитель ДНР Денис Пушилин.

«Спецслужбы Украины планируют провести диверсию на экологически опасных предприятиях вблизи линии соприкосновения сторон с последующим обвинением в преступлении России и республик Донбасса. Это, прежде всего предприятия, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества», — отметил Пушилин в своем заявлении.

Также отметил, что украинские власти могут провести инсценировку применения боевых отравляющих веществ силами ДНР. По словам Пушилина, западные специалисты, оказывающие поддержку киевским властям, уже подготовили осколки снарядом, обработанные отравляющими веществами, чтобы обвинить в их «применении» ДНР или даже Россию. По мнению главы республики, целью данной провокации является попытка отмена выборов президента Украины, так как у действующего руководителя страны Петра Порошенко шансов на честную победу нет.