Киев, 18 декабря. Украина полностью зависит от российского газа, а прекращение транзита может оставить Киев без виртуального реверса. Об этом заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

По его словам, Украина полностью зависит от энергоресурсов, импортируемых из России. Киев покупает у РФ газ, уголь и ядерное топливо для АЭС, поэтому утверждения украинских политиков о «газовой независимости» от России не имеют ничего общего с реальностью.

Землянский также отметил, что реверс газа из ЕС на Украину полностью связан с его транзитом из России. Украина может получать газ по реверсу только при наличии его избытка в газотранспортной системе, однако после запуска «Северного потока — 2» лишнего газа не будет.

«В случае остановки транзита избытка не будет. Избыток будет там, в Германии. И весь реверс станет физическим. То есть, не будет газ бегать 400 метров по кругу, а нужно будет тянуть весь объем из Германии, из Польши. Транзит и реверс – взаимозависимые вещи», — сказал Землянский в эфире Ukrlife TV.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» будут построены две нити газопровода по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Мощность газопровода составит около 55 миллиардов кубометров газа в год. США и Украина, а также несколько европейских стран выступают против строительства «Северного потока — 2». Украинские власти опасаются, что после запуска нового газопровода Киев потеряет доходы от транзита российского газа в страны ЕС. Власти Германии полностью поддерживают строительство «Северного потока — 2», отмечая, что газопровод является коммерческим проектом.